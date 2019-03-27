Минздрав РК инициирует внезапные проверки ресторанов

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Минздрав РК выдвинул инициативу внезапных проверок предприятий общественного питания, сообщил директор департамента развития предпринимательства миннацэкономики Казахстана Асланбек Джакупов.

«Эта инициатива касается только внеплановых проверок. Сегодня для внеплановой проверки, если кто-то пожаловался, необходимо тому, к кому идешь (с проверкой – КазТАГ) направить уведомление о том, что «на вас пожаловались – я к вам приду». Теперь минздрав предлагает это уведомление исключить», — сказал он на встрече представителей МНЭ с предпринимателями в Алматы в среду.

По его словам, эта инициатива в МНЭ, «как в уполномоченном органе по предпринимательству», пока не одобрена. Она будет рассматриваться с учетом издержек для бизнеса и выгод для общества, и только потом будут приниматься решения.

«Пока эта инициатива официально не рассматривалась. Но если при рассмотрении окажется, что выгоды для общества от ее внедрения ниже, чем издержки предпринимательства, то такая инициатива рассматриваться не должна… Они (минздрав – КазТАГ) должны доказать, что это выгодно для общества и обеспечить соответствующую безопасность населения», — отметил Джакупов.