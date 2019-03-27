Алматы. 27 марта. КазТАГ – Казахстан занимает 12-е место в списке 15 самых богатых нефтью стран, обойдя Китай и уступив США, сообщает visualcapitalist.com.

Как сообщает издание, по данным Всемирной книги фактов ЦРУ, запасы нефти в Казахстане составляют 30 млрд баррелей. У Китая 25,6 млрд баррелей, США – 36,5 млрд.

Самыми большими запасами нефти обладают Венесуэла – 300,9 млрд баррелей, Саудовская Аравия – 266,5 млрд и Канада – 169,7 млрд. Замыкают список Катар (25,2 млрд) и Бразилия (12,7 млрд).

Кроме того, в список вошли Иран (158,4 млрд), Ирак (142,5 млрд), Кувейт (101,5 млрд), ОАЭ (97,8 млрд), Россия (80 млрд), Ливия (48,4 млрд) и Нигерия (37,1 млрд).

«Мало кто сомневается, что возобновляемые источники энергии будут играть стратегическую роль в мировой экономике будущего. Но пока что нефть по-прежнему является бесспорным лидером в энергетической сфере. В 2018 году мы потребляли больше нефти, чем в любой предыдущий год – около 99,3 млн баррелей в день в глобальном масштабе. Прогнозируется, что это число снова вырастет в 2019 году до 100,8 млн баррелей в день», — говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что наличие миллиардов баррелей нефти является лишь одним из факторов при оценке потенциальной ценности этого важного ресурса.

«Даже если страна обладает одними из самых больших запасов нефти в мире, не факт, что она сможет добывать и продавать эту нефть с максимальной выгодой. В таких странах, как Канада и Венесуэла, проблему представляет геология – в этих местах большая часть нефти представляет собой сверхтяжелую нефть или битум (нефтеносные пески), и эти виды нефти сложнее и дороже добывать. Другие страны создают препятствия самостоятельно. В некоторых странах, таких как Бразилия и США, существуют более высокие налоги на добычу нефти, что повышает общую стоимость за баррель», — пишет издание.

Подчеркивается, что общие затраты на производство нефти, включая добычу, налоги и транспортировку в Венесуэле составляют $27,62 за баррель, Великобритании – $44,33, Бразилии – $34,99, Нигерии – $28,99. В то время как в России затраты составляют $19,71, Ираке – $10,57, Иране – $9,09, Саудовской Аравии – $8,98. Данные по стоимости производства нефти в Казахстане издание не приводит.