«АрселорМиттал Темиртау» оштрафован за нарушения экологического законодательства на сумму более 21 млн тенге

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Прокуратура города Темиртау выявила многочисленные нарушения экологического законодательства в деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает прокуратура Карагандинской области.

«В их числе сверхнормативные выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха, несоблюдение экологических требований при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод и обращении с отходами, а также условий природопользования и эксплуатации технологических линий котельных», — указывается в информации.

При этом отмечается, что в результате в адрес комитета экологического регулирования и контроля минэнергетики РК внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого АО привлечено к адмответственности (по статьям 326, 328, 331, 332, 344 КоАП) с наложением штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

«Одновременно решением суда по иску департамента экологии области предприятием возмещен ущерб государству в размере 1,4 млрд тенге», — уточняется в информации.

«АрселорМиттал Темиртау» – крупнейший в Казахстане металлургический комбинат, доля на рынке страны – 38%. Входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. Компания владеет 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.