Астана. 27 марта. КазТАГ – Китаец устроил пьяный дебош на борту авиарейса Астана–Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) на транспорте.

«В линейный отдел полиции в аэропорту города Нур-Султан от представителя авиакомпании АО «Эйр Астана» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением «Нур-Султан–Алматы» находится правонарушитель. При проверке транспортными полицейскими был установлен 40-летний гражданин КНР. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание не реагировал, мешал спокойствию пассажиров», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины было алкогольное опьянение средней степени.

«Правонарушитель был снят по акту с вышеуказанного авиарейса. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК и наложен штраф в размере 5 МРП», — добавили транспортные полицейские.

1 МРП = Т2525.