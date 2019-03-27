Курс доллара изменился разнонаправленно в среду в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента

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Алматы. 27 марта. КазТАГ Доллар США относительно данных за вторник изменился разнонаправленно в среду в пунктах обмена валют Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Астане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет 377, а продажи – Т378,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т377,5, а продают по Т379,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т375, а продажи – Т380.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Нацбанком Казахстана, составляет Т377,65.

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