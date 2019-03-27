Астана. 27 марта. КазТАГ – Лишь на западе, востоке и юго-востоке Казахстана в среду ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на западе, востоке и юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге – гроза, возможны град, шквал», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед, временами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 9-14, днем 2-7 м/с. Температура днем +4+6, ночью -1-3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +18+20, ночью +6+8.

В Шымкенте ожидаются грозовые дожди. Температура днем +16+18, ночью +10+12.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются осадки, местами – туман, ночью и утром – гололед, ночью – усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Кызылординской области днем по всему региону, ночью местами ожидаются дожди, местами – гроза, шквал, туман, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +15+20, ночью 0+5.

В Туркестанской области ожидаются дожди, днем местами сильные, также ожидаются гроза, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град. Днем +15+20, ночью +9+14.

В Павлодарской области местами ожидаются осадки, местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +3+8, ночью -2+3.

В Карагандинской области днем местами ожидаются дожди, ночью местами – осадки, местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Жамбылской области днем местами ожидаются дожди, местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +17+22, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки, местами – туман, ночью – гололед. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Мангистауской области днем местами ожидаются дожди, местами – туман. Температура днем +7+12, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, местами – туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков, местами – туман. Температура днем +5+10, ночью 0-5.

В Костанайской области так же без осадков, местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +5+10, ночью -2-7.

В Атырауской области без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Температура днем +10+15, ночью -2+3.

В Алматинской области ожидается погода без осадков, в районе Жаланашколя – усиления ветра 17-22 м/с. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Актюбинской области тоже без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15 м/с. Температура днем +5+10, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков и продолжением повышения положительного температурного фона на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются дальнейшее ослабление ледовых явлений, формирование склоновых и талых стоков на вышеуказанных территориях, а также на равнинных реках севера, центра республики в связи с прогнозом осадков и потеплением температуры возможен подъем уровня воды на реках», — предупредили синоптики.