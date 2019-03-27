«В ближайшие полгода решится вопрос участия Токаева в предстоящих президентских выборах». «Нет выборов — нет президента». «Кто вошел в канцелярию Назарбаева и администрацию Токаева»

Сетевой Казахстан 27 марта 2019г.

IA — CENTR . RU . «В ближайшие полгода решится вопрос участия Токаева в предстоящих президентских выборах» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Сейчас элитам надо понять, что президент поменялся, и хотя Нурсултан Абишевич остается во главе и партии «Нур Отан», и Совета безопасности, тем не менее, значительную часть полномочий не только де-юре, но и де-факто, он оставил второму президенту. Полагаю, что перед Токаевым до начала президентской электоральной кампании стоит задача продемонстрировать всем, что ситуацию он в стране контролирует. Это будет определять вопрос его выдвижения на очередных выборах. Будет ли это именно он, или кто-то другой – пока непонятно. При этом вряд ли Токаев сможет пойти на слишком уж радикальные шаги и решения. Отмечу, что официально речи о том, что Токаев пойдет на следующие президентские выборы, не шло. Впрочем, как и о том, что это будет, допустим, Дарига НАЗАРБАЕВА. Токаев фактически находится сегодня на испытательном сроке, и ему надо продемонстрировать, что он является полноценным президентом, а не врио президента, не «транзитным» президентом, как говорят вокруг.

KZ . EXPERT . «Нет выборов — нет президента» — Президентские выборы в Казахстане должны пройти до окончания срока полномочий, который был отведен Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, иначе страна останется без легитимного президента, считает правозащитник Евгений ЖОВТИС. Однако с выборами оказалось не так все просто. После отставки Нурсултана Назарбаева с поста главы государства, прихода на эту должность Касым-Жомарта ТОКАЕВА и назначения спикером Сената дочери елбасы Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в социальных сетях завязалась оживленная дискуссия о возможности Дариги Нурсултановны стать полноценным (не транзитным) президентом Казахстана, минуя выборы. Версии такого транзита кажутся невероятными. Однако мы все же решили прояснить ситуацию, обратившись за помощью к казахстанскому юристу и правозащитнику Евгению ЖОВТИСУ.

TENGRINEWS . KZ . «Кто вошел в канцелярию Назарбаева и администрацию Токаева» — В выходные дни в Казахстане произошли серьезные кадровые перестановки. Большая часть назначений коснулась Администрации Президента и Канцелярии Первого Президента. Руководителем Администрации Президента стал Бакытжан САГИНТАЕВ. С 1 по 24 марта он работал в должности государственного секретаря. Пост премьер-министра страны Сагинтаев занимал с сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года.

Для обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, прекратившего исполнение своих полномочий, создана Канцелярия, которая несет ответственность за исполнение своих обязанностей только перед Нурсултаном Назарбаевым. Руководит Канцелярией Первого Президента Махмуд КАСЫМБЕКОВ, занимавший при президентстве Нурсултана Назарбаева пост начальника Канцелярии.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан и Россия: какими будут отношения в новых условиях?» — Тектонические сдвиги, произошедшие на казахстанском политическом Олимпе, вызвали к жизни огромное количество вопросов: по какому пути пойдет Казахстан, сохранится ли преемственность курса и т.д. Но, как известно, в любом политическом решении необходимо искать экономические интересы. Что будет с отечественной экономикой на новом этапе, сохранятся ли торговые связи с Россией, каково будущее ЕАЭС, какую роль в развитии Казахстана могут сыграть китайские инвестиции? Об этом Camonitor.kz поговорил с директором Центра исследований постиндустриального общества Владиславом ИНОЗЕМЦЕВЫМ — Не стоит говорить о том, необходима преемственность или нет, – она сохранится, и в этом у меня нет сомнений. Во-первых, сам Назарбаев никуда не ушел: он фактически превратился в аналог Дэн Сяопина, который долгие годы продолжал определять курс развития Китая и после своей отставки. Во-вторых, выбранный вектор развития нельзя быстро сломать, не нару­шив отношений с иностранными инвесторами, международными партнера­ми, не породив сомнений в инвестиционном климате в республике.

KURSIV . KZ . «Арман Евниев: «Вся система госуправления разбалансирована»» — Не так давно Арман Кайратович ЕВНИЕВ по собственному желанию был освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства. Впрочем, заявление об уходе со своего поста он подал еще в феврале, сразу после отставки прежнего правительства. Тогда же Арман Евниев опубликовал пост на своей странице в соцсети, где сокрушался: «Если нет результата или результат, за который стыдно, имеет ли смысл работать в таком формате дальше?!». В интервью «Курсиву» эксперт по проектному управлению порассуждал, чего не хватило прежнему правительству для повышения эффективности.

FORBES . KZ . «Кашаган опасен непредсказуемыми последствиями аварий на скважинах» — Пожар на месторождении Каламкас демонстрирует общую экологическую уязвимость нефтедобывающего региона, считают в экологической организации «Эко Мангистау». Больше всего экологов беспокоит то, что ЧП может повториться, но уже не на суше, а на море. По словам Кирилла ОСИНА, руководителя некоммерческой неправительственной экологической организации «Эко Мангистау», пока сложно делать прогнозы о сроках ликвидации огня на месторождении «Каламкас». Пожар такой силы произошел впервые за четверть века.

TIME . KZ . «А нам дышать охота!» — Алматинцы пишут программу очистки воздуха, которую намерены предложить властям. Экосборы с личного автотранспорта, дотации на газификацию частного жилого сектора, создание зеленого пояса вокруг южной столицы — эти и другие предложения прозвучали в ходе встречи экспертов и неравнодушных алматинцев, задумавших разработать программу по очистке атмосферного воздуха.

«Плати и пой» — Недавно казахстанцев взбудоражила новость о планах правительства взимать ставки вознаграждения за воспроизведение аудиовизуальных произведений в личных целях без согласия автора. Мы решили разобраться, что к чему.

«Братская помощь» — В Алматы сделали уникальную операцию по пересадке печени сразу от двух живых доноров. У двух братьев 37-летнего Нуркена СЕЙТКУЛОВА взяли по 30 процентов печени, соединили эти фрагменты жизненно важного органа и пересадили мужчине. Произошло это еще 10 марта, но рассказать о первом опыте врачи решили только сейчас, когда стало понятно, что и с донорами (они уже выписались и вернулись к обычной жизни), и с самим реципиентом (он пока в больнице) все в порядке.

MATRITCA . KZ . «Программа «Сыбага» лоббирует интересы зарубежных племенных хозяйств» — Активность Нуржана АЛЬТАЕВА, пришедшего из правительства в парламент, порадовала даже спикера Мажилиса, который отметил его острый взгляд на проблемы в связи со сменой кресла вице-министра труда и соцзащиты населения на депутатское. В недавнем разговоре с министром сельского хозяйства Сапарханом ОМАРОВЫМ депутат вскрыл «нарыв» на теле отрасли и сейчас — в ожидании ответа. О чем же шла речь между ними – подробнее в нашем интервью — Мы обсудили ряд системных вопросов развития агропромышленного комплекса, имеющиеся текущие проблемы. В том числе, недостатки и барьеры по программе «Сыбаға». Я внёс ряд предложений. Министр пообещал внимательно изучить и детально рассмотреть внесённые предложения. Под особым его вниманием будут проблемные вопросы, поднятые фермерами страны.

AZATTYQ . ORG . «Соцподдержка для многодетных: каковы предложения и рекомендации рабочей группы?» — Одной из причин перемен, произошедших за последние два месяца на политическом олимпе Казахстана, стали многочисленные выступления многодетных матерей после пожара 4 февраля в Астане, при котором погибли пять девочек-сестер. 21 февраля ушло в отставку правительство Сагинтаева, сформирован новый состав кабинета министров, а менее чем через месяц первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента. Как функционирует рабочая группа по мерам социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей, созданная 6 февраля при правительстве? Пособия, льготы и жильё: какие предложения членов рабочей группы приняты к реализации?

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