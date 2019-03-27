Астана. 27 марта. КазТАГ – На борту разбившегося в Кызылординской области военного вертолета было 13 человек, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«На борту находилось 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.