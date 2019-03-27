Представлен проект перечня противопоказанных кандидатам в президенты РК заболеваний

Астана. 27 марта. КазТАГ – Представлен проект перечня противопоказанных кандидатам в президенты Казахстана заболеваний, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые: 1) Требования к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в президенты Республики Казахстан; 2) Перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан», — говорится в представленном в среду совместном проекте постановления Центризбиркома и приказа минздрава.

Согласно проекту, медосвидетельствование состояния здоровья кандидата проводится «с целью обследования кандидата для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, и оформляется соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья кандидата».

«Медицинское освидетельствование осуществляется на основании предоставленной кандидатом выписки из протокола республиканского общественного объединения о его выдвижении. Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения», — говорится в проекте требований к медзаключению.

Организации здравоохранения, в случае принятия проекта, будут вести учет выданных медицинских заключений, а доступ к медицинскому заключению получит уполномоченный орган в области здравоохранения.

«Медицинское заключение выдается в срок не более трех календарных дней с момента обращения кандидата для проведения медицинского освидетельствования и действительно в течение срока выборов президента Республики Казахстан. Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у кандидата заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, предоставляется кандидатом вместе с документами, предусмотренными статьей 59 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан для регистрации в качестве кандидата», — говорится в документе.

Сам проект перечня заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан, содержит 127 видов болезней, разделенных на блоки: «Органические, включая симптоматические, психические расстройства», «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ», «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства», «Аффективные расстройства настроения», «Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых» и «Умственная отсталость».

Совместный проект постановления ЦИК и приказа минздрава вынесен на публичное обсуждение до 10 апреля.

Полный проект перечня заболеваний представлен ниже: