Алматы. 27 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Около Т33 млрд субсидий предусмотрены для общественного транспорта Алматы в 2019 году, сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

«В городе 116 маршрутов, из них 89 маршрутов (76%) признаны социально-значимыми маршрутами, по которым убытки перевозчиков субсидируются управлением. Сумма субсидий составила Т9,8 млрд, из них за 2017 год – Т640 млн (за 44 маршрута), за 2018 год – Т9,2 млрд (за 89 маршрута). (…) В 2019 году предусмотрены субсидии в размере Т32,7 млрд (118 маршрутов)», — сказал Телибаев на заседании общественного совета в среду.

Также он отметил, что за нарушение перевозчиками требований к качеству перевозок пассажиров было удержано из суммы субсидий Т597 млн.

Отмечается, что по республике для субсидирования выделено Т15 млрд. Доля Алматы составляет 61%, что в три раза больше, чем доля Астаны (Т3 млрд).

«Средняя себестоимость проезда одного пассажира превышает Т250, но, тем не менее тариф удержан на уровне Т80», — уточнил спикер.

По его словам, пригородные железнодорожные сообщения Узынагаш – Алматы субсидированы на Т587 млн, перевезено 565,9 тыс. пассажиров.

«Социально уязвимым слоям населения города (350 тыс. человек) предоставлен бесплатный и льготный проезд (Т40) на городском общественном транспорте, при этом затраты перевозчиков за их проезды компенсируется управлением», — добавил Телибаев.

Сумма компенсации, по его словам, составила Т5 млрд.