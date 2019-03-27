Астана. 27 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительную грамоту от нового посла США в РК Уильяма Мозера.

«Для меня было большой честью вручить президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву свою верительную грамоту, подтверждающую начало моей деятельности в Казахстане в качестве посла США», — сказал Мозер после вручения верительной грамоты в среду.

Он добавил, что более 20 лет назад работал в посольстве в Алматы и рад был снова вернуться в Казахстан.

«За прошедшие годы Казахстан превратился в лидера, как для стран Центральной Азии, так и на мировой арене. На данный момент Казахстан играет все более важную и широкую роль во многих сферах в международных процессах. Казахстан всегда был и остается постоянным сторонником мирного разрешения всех конфликтов. Позвольте выразить уважение и признательность бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его десятилетия твердого и мудрого руководства. Он проложил путь Казахстана к независимости, суверенитету и процветанию даже в самые трудные времена. Я надеюсь на нашу совместную и плодотворную работу с уважаемым президентом Токаевым. Выражаю свою уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами достигнет новых высот», — отметил Мозер.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвигал кандидатуру Уильяма Мозера на должность американского посла в Казахстане в августе 2018 года.

Мозер находится на дипломатической службе с 1984 года. Он служил в посольствах США в Украине, Казахстане, Египте, Суринаме и Мали. В 2011-2015 годах был послом США в Молдавии. В последние годы он работает первым замначальника управления госдепартамента, которое осуществляет строительство и эксплуатацию зданий диппредставительств США по всему миру.