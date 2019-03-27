Отдыхавшие в Таиланде туристы завезли лихорадку денге в Алматы

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Туристы, вернувшиеся с Таиланда, завезли лихорадку денге в Алматы, сообщили в городском департаменте охраны общественного здоровья (ДООЗ).

«В Алматы зарегистрированы завозные случаи лихорадки денге в 2018 году – 2 случая, за 3 месяца 2019 года – уже 5 случаев. Все заболевшие жители Алматы были заражены во время нахождения в Таиланде с туристической целью. Причиной заболевания послужило пренебрежение мерами безопасности от укуса комаров», — сказали в ДООЗ в среду.

Также в департаменте напомнили о мерах профилактики заболевания.

«При нахождении в эндемичных по геморрагическим лихорадкам странах рекомендуем пользоваться средствами защиты от комаров – репеллентами (средства отпугивающие комаров), которые имеются в аптеках города. При проявлениях симптомов болезни немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебные учреждения», — добавили в ДООЗ.

Отмечается, что геморрагические лихорадки (в т.ч. лихорадка денге) распространены в странах с теплым климатом – на Юге и Юго-Востоке Азии, Океании, Африке, Америке и в странах Карибского бассейна. Источником инфекции являются больные люди, обезьяны, летучие мыши; переносчиками вируса – комары Aedes aegypti, через укусы которых происходит заражение.

Геморрагические лихорадки (в т.ч. лихорадка денге) – острые вирусные заболевания, проявляющиеся такими клиническими симптомами, как озноб, боли в суставах, выраженный болезненный синдром, высыпания, увеличение лимфатических узлов. Болезнь может осложняться тромбогеморрагическим синдромом.