Поправки по вопросам медицинской тайны и создания эмбрионов человека хотят внести в УК РК

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Астана. 27 марта. КазТАГ – Поправки по вопросам медицинской тайны и создания эмбрионов человека планируется внести в Уголовный кодекс Казахстана, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

«В Уголовный кодекс Республики Казахстан (…) в оглавлении заголовок статьи 321 изложить в следующей редакции: «Статья 321. Разглашение тайны медицинского работника», — говорится в представленном в среду документе.

В действующей редакции статья 321 называется «Разглашение врачебной тайны».

«Абзац первый части первой статьи 129 изложить в следующей редакции: «1. Клонирование человека, создание человеческих эмбрионов для целей медицинских исследований или использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных или промышленных целях, а равно вывоз половых клеток или человеческого эмбриона из Республики Казахстан в этих же целях», — сказано в законопроекте.

Кроме того, документ предусматривает множество других поправок, в том числе в Административный и Предпринимательский кодексы.

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Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 10 апреля.

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