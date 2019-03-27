В Алматы строительство BRT по Толе би и ВОАД планируется начать в 2021 году

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Алматы. 27 марта. КазТАГ — Динара Жаркеева. Строительство второго этапа системы скоростного интенсивного движения пассажирских автобусов (BRT) в Алматы планируется начать в 2021 году, сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

«Сейчас BRT идет до улицы Желтоксан, далее будет по улице Желтоксан до улицы Толе би, по Толе би до восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) по ВОАД уходит на Кульджинский тракт и там предусмотрено депо для автобусов, начало примерно это будет в 2021 году»,- сказал Телибаев после отчета по результатам работы в маслихате Алматы в среду.

Он отметил, что остановочные комплексы будут установлены в центральной части, а также заверил, что при строительстве на участках, где будет расширяться дорога, максимально постараются сохранить деревья.

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