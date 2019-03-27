Три транспортные развязки обещают сдать в Алматы в декабре 2019 года

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Алматы. 27 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Три транспортные развязки сдадут в Алматы в декабре 2019 года, сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

«Введена в эксплуатацию одна транспортная развязка на пересечении улицы Бокейханова – улицы Северное кольцо. Также, начато и продолжается строительство еще трех транспортных развязок на пересечениях: проспект Рыскулова с Кульджинским трактом (Т20,3 млрд), проспект Сейфуллина – улица Жансугурова (Т8,6 млрд), проспект Рыскулова – улица Емцова (Т5,3 млрд). Срок завершения – декабрь 2019 года»,- сказал Телибаев в среду.

Также он отметил, что после их завершения сформируется малое транспортное кольцо, где пропускная способность, по прогнозам, увеличится на 15%.

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