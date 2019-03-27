Токаев о соцситуации: Для нас приоритет – держать руку на пульсе, и особенно в предэлекторальный период

Астана. 27 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о социальной ситуации, отметил, для власти приоритет – держать руку на пульсе, и особенно в предэлекторальный период, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом и особенно в предэлекторальный период», — сказал Токаев в среду на совещании с участием акимов столицы, областей, а также Алматы и Шымкента.

По его словам, акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу.

«Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией. Обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у четырех есть контактные call-центры, а мобильный народный контроль – в семи регионах. Выстраивание конструктивного диалога на встречах с населением показало, что многие проблемные вопросы могут быть решены акиматами на должном уровне», — добавил глоава государства.

Это, по мнению президента, повышает доверие граждан к институтам власти.

«Акимы регионов должны не только на отчетных встречах, но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты. На современном этапе развития общества умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитики становится неотъемлемым требованием к каждому руководителю. Вы сами видите, что иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке», — сказал президент.

Поэтому, по его словам, необходимо на базе Академии госуправления внедрить соответствующие курсы и направлять на них всех чиновников, которые активно взаимодействуют с населением.

«Поручаю акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования. Крайне важен личный контакт руководства регионов с гражданами. Это касается акимов всех уровней, от сельского до областного акима», — заключил Токаев.