Токаев о трехъязычии: Это очень сложный и важный вопрос

Астана. 27 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обсуждения докладов членов правительства на совещании с участием акимов регионов высказался о трехъязычии, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

«Это очень сложный и важный вопрос. Моя позиция, во-первых, должен быть казахский язык, русский язык. Они очень важны для наших детей. И только потом обучать английскому», — цитирует пресс-секретарь Токаева на своей странице в Facebook в среду.

Ранее сообщалось, что в Акорде проходит совещание под председательством Токаева, в котором принимают участие акимы Астаны, Алматы, Шымкента и областей. В ходе совещания президент Казахстана дал ряд поручений акимам.