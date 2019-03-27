Узбекистан и ЕС начали сотрудничество в борьбе с последствиями высыхания Аральского моря

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Узбекистан и Европейский союз (ЕС) начали сотрудничество в борьбе с последствиями высыхания Аральского моря, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

По данным министерства иностранных дел, 24-26 марта делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Бадриддином Абидовым посетила г. Брюссель. В рамках визита состоялись встречи с рядом высокопоставленных представителей ЕС.

«Основным вопросом повестки дня переговоров было определение перспектив взаимодействия с европейской стороной в рамках Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФЧБ)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встреч представители ЕС и Бельгии сообщили, что поддерживают инициативу Узбекистана и ООН по созданию МПТФЧБ и привержены налаживанию долгосрочного взаимодействия в деле снижения негативных последствий высыхания Аральского моря.

«По итогам встреч и переговоров достигнута договоренность, что в этих целях в начале апреля делегация ЕС во главе со спецпредставителем Питером Бурианом посетит регион Приаралья для изучения потребностей Узбекистана и подготовки рекомендаций для институтов и стран-членов ЕС о возможностях сотрудничества с узбекской стороной в рамках МПТФЧБ», — следует из сообщения.

Подчеркивается, что европейская сторона намерена предложить подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕИБ и МПТФЧБ, которое планируется подписать в ходе майского визита в Узбекистан вице-президента банка Вазила Худака.