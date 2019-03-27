Вопросы сотрудничества в атомной сфере обсудил Мамин с главой «Росатома»

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Астана. 27 марта. КазТАГ — Вопросы сотрудничества в атомной сфере обсудил премьер-министр РК Аскар Мамин с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба премьера.

«Аскар Мамин провел встречу с Алексеем Лихачевым. В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в атомной сфере», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что рассмотрены актуальные вопросы развития проектов по добыче и обогащению урана на казахстанско-российских предприятиях.

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