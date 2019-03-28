Акции «Казахтелекома» и «Кселл» допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже

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Алматы. 28 марта. КазТАГ – Акции АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Санкт-Петербургской бирже, сообщает пресс-служба Казахтелекома.

«АО «Санкт-Петербургская биржа» принято решение о включении c 5 марта 2019 года акций АО «Казахтелеком» и акций АО «Кселл» в список ценных бумаг в категорию «Акции иностранного эмитента обыкновенные». Включение в список ценных бумаг, допущенных на торгах на данной бирже, позволит российским инвесторам диверсифицировать инвестиционный портфель путем приобретения ценных бумаг как АО «Казахтелеком», так и нашего нового мобильного актива — АО «Кселл»», — сказал главный финдиректор «Казахтелеком» Асхат Узбеков, слова которого приведены в информации.

При этом он заметил, что речь идет о простых акциях, доступных для торгов и приобретения инвесторами.

«Уверен, в ближайшее время мы сможем отметить интерес к ценным бумагам двух компаний со стороны потенциальных инвесторов», — уточнил Узбеков.

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