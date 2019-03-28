ENRC подала иск на SFO на $93 млн

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Казахстанская горнодобывающая компания ENRC подала иск на $93 млн на управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO), сообщает Bloomberg.

«Казахстанская горнодобывающая компания подала в суд на британский орган по борьбе с мошенничеством (SFO) иск на 93 млн долларов США – сумму, которую она увеличила за счет судебных издержек, поскольку SFO скоро должен принять решение о том, выдвигать ли обвинения против одного из миллиардеров-основателей ENRC Александра Машкевича», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что указанная сумма покрывает только судебные издержки, но не включает ущерб деловой репутации.

Как указано в иске, ENRC утверждает, что SFO вступил в сговор с ее юристом Нилом Джеррардом — адвокатом из компании Dechert в Лондоне, который руководил одним из первых внутренних расследований компании, чтобы подготовить основания для начала расследования и вынудить компанию заплатить миллионы за оказание юридических услуг во время проведения внутреннего расследования.

При этом издание напоминает, что судебные тяжбы ENRC с SFO продолжаются уже несколько лет.

«Иск является последним обострением публичной битвы между ENRC и следственными органами, которая шла в судах и вне их как минимум с 2014 года. Помимо самой компании, следователи SFO рассматривают обвинения против Александра Машкевича, одного из трех основателей ENRC и делового партнера Дэна Гертлера, чьи горнодобывающие активы приобрела ENRC», — отмечается в публикации.

По информации издания, SFO продолжал расследование и скоро должна вынести решение в отношении Машкевича, Гертлера и других руководителей компании.

«Следователи полагают, что Машкевич является ключевым лицом, принимающим решения в ENRC, хотя официально он и не наделен исполнительной властью в компании», — пишет издание.

Как напоминает издание, в ноябре швейцарский суд постановил, что SFO может получить банковские документы по делу о трех заключенных в период между 2010 и 2012 годами сделках, связанных с конголезскими медными и кобальтовыми рудниками.

SFO считает, что ENRC заплатила Гертлеру сотни миллионов долларов за шахты в Конго, часть из этих денег предназначалась для подкупа конголезских чиновников. В июле 2011 года ENRC приобрела Dezita Investments за 195 млн долларов, не пытаясь предварительно установить ее стоимость. Большая часть денег прошла через счета в швейцарских банках, поэтому SFO обратился за юридической помощью для получения документов в швейцарский суд. Три года спустя, когда ENRC оценила Dezita, она установила свою цену в размере от 200 000 до 7,7 млн ​​долларов.

SFO полагает, что 195 млн долларов было перечислено на счет, контролируемый Гертлером, и затем было почти полностью снято в ходе 51 транзакции. Гертлер, по-видимому, является главным подозреваемым SFO, говорится в постановлении.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года горнодобывающая компания ENRC выиграла апелляцию в лондонском суде, получив право не предоставлять властям ряд внутренних конфиденциальных документов, в том числе опросов свидетелей, проведенных компанией Dechert, а также записи, проведенные судебными бухгалтерами.

Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.