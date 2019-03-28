«Все в Казахстане и вокруг него ломают голову, куда может привести цепочка изменений, начатая 19 марта первым президентом Казахстана Назарбаевым». «Игнорирование проблем села несет угрозу национальной безопасности!». «Художники Казахстана бьют тревогу»

Сетевой Казахстан 28 марта 2019г.

365 INFO . KZ . Султан АКИМБЕКОВ – «Казахстан в поисках нового смысла» — Произошедшее 19 марта сложение полномочий первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, несомненно, стало для всех большой неожиданностью. Хотя разговоры о такой вероятности развития событий велись уже довольно давно, тем не менее никто не думал, что это произойдет именно в указанное время и именно в такой форме. Без всякого сомнения, событие оказалось очень громким и весьма эффектным. И то же время оставило много места для вопросов и рассуждений относительно возможных вариантов будущего развития событий. Все-таки назначение новым президентом спикера сената Касым-Жомарта ТОКАЕВА пока не выглядит неким окончательным решением. Скорее это все же переходный вариант. Хотя уже довольно активно высказываются мнения, что Токаев вполне может выдвинуться на предстоящих выборах и что именно он, возможно, будет следующим избранным президентом Казахстана. Тем не менее это только один из возможных вариантов. Все-таки вопросов сегодня больше, чем ответов. Соответственно, практически все в Казахстане и вокруг него ломают сегодня голову, куда может привести цепочка изменений, начатая 19 марта 2019 года первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Лень как парадигма казахстанского общества» — Специальные социальные лифты вообще не нужны ни молодежи, ни государству, считает социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. Подходить к вопросу нужно с другой стороны. Самое главное, развивать как можно больше видов деятельности, которая может привести к успеху. Во-вторых, воспитывать энергичное и любознательное поколение, потому что иначе оно просто не сможет воспользоваться никакими лифтами. Но сейчас слишком многие растут ленивыми и нелюбопытными.

KAPITAL . KZ . «О чем говорил Президент с акимами городов и регионов» — Ключевыми показателями оценки работы министров и акимов станут объемы привлеченных инвестиций и несырьевого экспорта. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на совещании в Акорде. Также глава государства поручил руководителям регионов перейти на новый формат взаимодействия с населением и обратить особое внимание на проблемы, которые непосредственно влияют на качество жизни казахстанцев. Центр деловой информации Kapital.kz публикует полный текст выступления Президента на совещании с участием акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «Усиление «полицейской сущности» государства в период транзита?» — Первая неделя после сложения Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ президентских полномочий запомнилась подавлением выступлений против переименования столицы в честь «лидера нации». В экспертных кругах говорят об усилении «полицейской сущности» государства в турбулентный период транзита власти.

TIME . KZ . «Азат ПЕРУАШЕВ, депутат мажилиса: У мужчин тоже есть сердце» — Вы знаете, можно по-разному оценивать личность первого президента, и сегодня таких оценок масса. Но, опять-таки, если говорить, как все начиналось, то после унизительных лет правления Колбина, травли казахов за события 1986 года именно Назарбаев доказал, что наш народ ничем не хуже других, что казахи способны управлять государством и дорожить дружбой с другими этносами. Он и его сподвижники вытащили страну из катастрофы 90-х, многотысячной безработицы, повсеместного скрытого голода и бандитского беспредела. Эти люди практически с нуля выстроили государство, создали его институты. Особая историческая миссия Назарбаева проявилась в закреплении территории республики. Ему удалось снять пограничные вопросы с Китаем, которые не смогли разрешить ни Российская империя, ни могущественный СССР. Не менее важной была делимитация самой протяженной в мире границы с Россией, с другими соседями.

«А в ответ – тишина» — Как НИГМАТУЛИН учил чиновников конкретно отвечать, не напуская туману. — У вас конкретно спросили: в чем причина задержки разработки программы? Поручение Елбасы было осенью прошлого года. Сегодня Касым-Жомарт Кемелевич провел совещание с акимами и там тоже обозначил как первоочередную задачу инфраструктурные проекты в регионах. А вы сейчас опять говорите нам о согласовании в госорганах. Сегодня уже март месяц! — закипал Нигматулин. Но вице-министр Алпысов продолжил утверждать, что “мы на этой неделе полностью зарегистрируем, и эта программа заработает”.

CARAVAN . KZ . «Предварительный диагноз: что сулят инициативы минздрава гражданам Казахстана» — Печатные СМИ утратили свою актуальность, вам пора переходить в электронный формат, – заявил представитель министерства здравоохранения в начале марта. Случилось это в Астане на заседании экспертной группы по вопросам предпринимательства. С каких это пор чиновники указывают журналистам, в каком формате им следует работать? Мы же не учим их, как ставить диагноз? А как быть тем читателям, которые привыкли к “бумаге”? Их, кстати, около трети. В основном это граждане в возрасте 50+. Люди, готовые принимать решения и нести ответственность. Кто привык доверять “бумаге”. Плюс пенсионеры. Да и не у всех есть Интернет, особенно у последних. Можно привести еще кучу аргументов против бюрократов от медицины.

««Я никогда не покидал Казахстан»: казахстанца лишили гражданства и отправили на ПМЖ в Германию» — Хотя 62-летний житель Караганды Владимир ИЛЬИН никогда не обращался в миграционную службу с заявлением о том, что покидает родную страну. В феврале 2018 года в Октябрьском отделе полиции города Караганды мужчине сообщили, что имеется запись о выходе из гражданства РК лица с анкетными данными «Ильин Владимир Григорьевич, 1957 года рождения» и что такой человек проживает в Федеративной Республике Германия». Владимир Ильин попросил предоставить ему копию заявления. Однако ему ничего не предоставили. Хотя, по словам Владимира, данные обстоятельства не соответствует действительности, поскольку он никогда не писал заявления о выходе из гражданства Казахстана. Тем более родственников в Германии у семьи Ильиных нет.

CAMONITOR . KZ . «Отставка президента AIBA – шанс на спасение бокса» — 22 марта, за четыре дня до начала заседания исполкома Международного олимпийского комитета, на котором, как ожидалось, будет рассмотрена в том числе и ситуация в мировом любительском боксе, Гафур РАХИМОВ объявил о сложении с себя полномочий президента AIBA. Возможно, это смягчит позицию МОК, но о том, что боксеры поедут на летние Игры в Токио, говорить пока рано: скорее всего, окончательное решение будет принято в июне.

FORBES . KZ . «Почему откладывается создание «зелёной» партии в Казахстане» — 18 марта в Алматы планировалось проведение пресс-конференции, а также заседание, на котором должен был быть рассмотрен вопрос по созданию оргкомитета новой экологической партии «Жасыл әлем». Однако мероприятие не состоялось. Как ранее заявлял Азаматхан АМИРТАЙ, создание партии – это инициатива известного казахстанского поэта, писателя и общественно-политического деятеля Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА. Амиртай объяснил причины отмены пресс-конференции и собрания членов оргкомитета новой партии — На совещание оргкомитета 18 марта должны были приехать делегаты из разных регионов. Но, так как мы назначили совещание перед праздниками, то не смогли собрать кворум, и поэтому совещание сорвалось. Скорее всего, мы проведём совещание в апреле на международном экологическом конгрессе в Нур-Султане, и там же будет выступать Олжас Омарович. В любом случае партия будет создана, это вопрос времени.

MATRITCA . KZ . «Игнорирование проблем села несет угрозу национальной безопасности!» — На пленарном заседании Мажилиса был поднят вопрос несоблюдения сроков разработки и внедрения специального проекта «Ауыл — ел бесігі», разработанного по поручению Нурсултана НАЗАРБАЕВА в рамках программы «Рухани жангыру». «Мы должны всю инфраструктуру и все остальные составляющие жизни на селе подтянуть до достойного уровня», — сказал спикер палаты Нурлан НИГМАТУЛИН. Пока депутаты обсуждали законодательные поправки по вопросам регулирования агропромышленного комплекса в первом чтении, мы попросили заместителя председателя Федерации профсоюзов РК, политолога Ерлана САИРОВА ответить на вопросы, связанные с жизнью села и регионов — Главным вопросом региональной политики является развитие территорий. В Казахстане очень большая территория, в тоже время – низкая плотность населения: на один километр приходится всего лишь 6 человек.

Ержан ЕСИМХАНОВ – «Совсем необязательно ждать триста лет, чтобы начать прилично жить» — А теперь возьмем элиту нашу, современную. И снова не в смысле наиболее образованных, продвинутых и активных, а в смысле тех, кто управляет страной. Личные активы и недвижимость — за рубежом. Бизнес структурирован через оффшоры. Дети учатся в зарубежных университетах, и сюда возвращаться не собираются. Всегда есть он — план Б, на случай, если что-то пойдет не так. Нет, я все понимаю, мир сейчас глобальный, экономика тоже. Если у тебя есть деньги, можешь вкладывать их туда, куда считаешь нужным. Но не надо тогда сравнивать нас с Европой и говорить, что со временем у нас все будет ок. Европейской элите отступать было некуда. Нашей — куда хочешь. И в этом случае велик соблазн начать воспринимать родную страну как плацдарм для того, чтобы заработать денег, и доживать жизнь в более спокойном месте.

EXPERTONLINE . KZ . «Полицейский на распутье» — Казахстанская полиция зависла на полпути от «палочной системы» к сервисной модели. Как любой из казахстанских государственных институтов, полиция решает две задачи: выполнить свои функции (в случае с МВД — обеспечение общественной безопасности) и сохранить управляемость. Старая система оценки эффективности работы полицейских, названная «палочной» (во главе угла плановые показатели: выполнил план по раскрываемости — ставишь галочку), позволяет успешно выполнить вторую функцию. А вот к работе полиции в сфере обеспечения безопасности у общества накопились вопросы. Новая система, так называемая сервисная модель, в полной мере не используется, потому что есть риск потерять управляемость и не продвинуться в плане безопасности. Особенности этой непростой ситуации мы разбираем вместе со специалистом в области международного права, публичной политики и правовых реформ Назгуль ЕРГАЛИЕВОЙ.

REZONANS . KZ . «Джохар УТЕБЕКОВ: «Я получил «нож в спину»» — 21 марта текущего года известный казахстанский адвокат Джохар УТЕБЕКОВ разместил на своей странице в соцсети «Фэйсбук» пост «Парламент незаконно переименовал Астану в Нурсултан!». Буквально на следующий день, 22 марта, Д.Утебеков попросил поддержки у общественности: «SOS!!! Меня лишают лицензии адвоката! Это месть властей за мой пост о незаконности переименования Астаны в Нурсултан! Он собрал тысячи лайков и репостов, разошелся по чатам. За это меня начали преследовать…Основание: мои «посты в фейсбуке… не соответствуют Конституции». При этом адвокат сослался на заявление Республиканской коллегии адвокатов, выложенное на сайте ведомства, в котором руководство коллегии «требует от дисциплинарной комиссии адвокатов Алматы исключить меня из адвокатуры. Меня наказывают за мое профессиональное мнение, в котором я не оскорбил ни одного человека! За юридический анализ Конституции!». О конфликтной ситуации и своем отношении к переименованиям Д.Утебеков рассказал в интервью корреспонденту портала «Резонанс».

«Воспитание дурновкусия» — Художники Казахстана бьют тревогу: 27 марта 2019 г. Секретариат Союза художников РК опубликовал обращение «О монументальных памятниках и декоративно-парковой скульптуре, устанавливаемых в Республике Казахстан», адресованное Администрации Президента РК, Министерству культуры и спорта РК, партии «Нур Отан», акиматам городов Шымкент, Тараз, Петропавловск, Уральск, Астана, Алматы. Художники протестуют против низкого художественного уровня современных памятников, сноса памятников Турару Рыскулову, Магжану Жумабаеву, демонтажа работ выдающегося скульптора Толегена Досмагамбетова, а также вольного обращения с наследием величайшего казахского скульптора Хакимжана Наурзбаева.

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