Глава МОК призвал быстро и жестко наказать виновных в допинговом скандале в Зефельде

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал быстро и жестко наказать виновных в допинговом скандале в Зефельде, сообщает ТАСС.

«Что касается Зефельда, то мы надеемся, что все будет прояснено, а тайное станет явным. Надеемся, что в случае доказательства вины спортсмены и врачи будут наказаны быстро и жестко», — заявил Бах журналистам.

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели операцию против международной допинговой сети, в рамках которой было произведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в Зефельде, который проходил с 20 февраля по 3 марта, и задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии. Позже стало известно, что задержанный казахстанец – Алексей Полторанин. 1 марта стало известно, что казахстанский спортсмен признался в применении кровяного допинга.

По данным следствия, в ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Австрийские правоохранители заявили, что преступники действовали из города Эрфурт и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

1 марта стало известно, что Международная федерация лыжного сорта (FIS) временно отстранила Полторанина и еще четверых спортсменов от участия в соревнованиях.

4 марта в кулуарах мажилиса вице-министр иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев сообщил, что Полторанин отказывается выходить на связь с казахстанскими дипломатами.

12 марта министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что Полторанин не применял кровяного допинга, но ходил к доктору и сдал кровь.