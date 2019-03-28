Астана. 28 марта. КазТАГ – Все 13 военных на борту разбившегося вертолета минобороны Казахстана погибли, сообщает пресс-служба ведомства.

«При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС РК 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту.Весь личный состав Вооруженных Сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей.Руководством министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи», — сообщили в МО РК в четверг.

Напомним, ранее стало известно, что в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.