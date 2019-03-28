Астана. 28 марта. КазТАГ – Два лесных участка под Карагандой и Темиртау хотят выделить под реконструкцию автокоридора, сообщается в проектах постановления правительства.

«Перевести земельные участки общей площадью 9,953 га из земель лесного фонда КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», — говорится в представленном документе.

Из пояснительной записки следует, что цель перевода земель – реконструкция коридора Центр–Юг «Астана–Караганды–Балхаш– Алматы» автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы», участок Караганды–Темиртау, км 1444-1457,4 для строительства новой транспортной развязки «Темиртауское кольцо».

«При реализации проекта постановления РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возмещает в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т1 590 385», — уточнил в пояснительной записке министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Кроме того, в рамках реконструкции указанного коридора ожидается выделение участка леса по проекту северного обход Караганды. Речь идет о подъезде к Караганде, примыкающему к Восточному обходу. Цель перевода категории земель – строительство новой транспортной развязки.

«Перевести земельные участки общей площадью 13,6248 гектаров из земель лесного фонда КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», — сказано в документе.

По данному участку комитет автодорог должен будет возместить Т2 261 611.

Оба проекта постановлений вынесены на публичное обсуждение до 10 апреля.