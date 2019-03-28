Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о помощи по уголовным делам

Астана. 28 марта. КазТАГ – Сенат парламента Казахстана в четверг ратифицировал договор с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент агентства.

«Данный договор регулирует вопрос оказания правовой помощи по уголовным делам и предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины обвиняемого в совершенных преступлениях. В целом, это стандартный договор. Он также включает в себя вручение документов, передачу предметов, изъятие и конфискацию имущества и доходов, полученных преступным путем», — сказал депутатам заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.

Он добавил, что сотрудничество с Вьетнамом развивается достаточно активно.

«Это государство для нас является одной из привлекательных стран юго-восточной Азии и прежде всего с экономической точки зрения. Торговый оборот за прошлый год между нашими странами составил более $500 млн», — сказал он.

Он добавил, что аналогичные договоры заключены с 27-ю странами. Сейчас прорабатывается возможность заключения подобных соглашений с Кубой, Грецией, Македонией.