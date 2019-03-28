Крушение военного вертолета расследуют под контролем генпрокуратуры Казахстана

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Астана. 28 марта. КазТАГ – Крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбужденным и расследуемым уголовным делом. Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия, все это находится на контроле у генерального прокурора Казахстана. Расследование ведется по статье «нарушение правил полета», — сообщил в четверг замгенпрокурора Андрей Лукин.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.

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