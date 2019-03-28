«Травмат», валюту в пачках и чужие автономера нашли в багажнике легковушки в Алматы

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Травматический пистолет, валюту в пачках и чужие государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) нашли в багажнике легковушки в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«При патрулировании маршрута экипажем полиции на одной из центральных магистралей мегаполисаостановлена автомашина марки Toyota Camry 70 белого цвета с «затонироваными» передними стеклами. (…) На просьбу полицейских открыть багажник нарушитель неохотно выполнил требование представителей власти, где их ожидал «сюрприз» в виде травматического пистолета марки «Байкал» и отдельный короб с патронами к нему, две пары ГРНЗ, зарегистрированных на другие ТС, одну рацию, пачки валютных купюр номиналом $100 не для обращения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Полицейские отметили, что при проверке документов, у водителя авто не оказалось при себе водительского удостоверения и каких-либо документов на транспортное средство.

«Выяснилось, что горе-водитель не имеющий право вождения транспортным средством, катался в городе на чужой машине. Кроме того, инспекторы заметили установленные на авто устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, предназначенные для автомобилей оперативных и специальных служб. Нарушитель очень нервничал, и все время разговаривал с кем-то по телефону», — добавили в ДП.

Отмечается, что откуда и кому принадлежат найденные в багажнике предметы, водитель пояснить не смог, ссылаясь, что автомашина не его.

«По приезду на место владельца авто, он также сообщил, что какое-либо отношение к предметам, обнаруженным в багажнике его автомобиля, не имеет. Далее выяснилось, что машина снята с учета и не зарегистрирована должным образом. Помимо, «букета» административных правонарушений на транспорте, выявлено уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия) УК РК», — сказано в сообщении.

В ДП уточнили, что на водителя и владельца Toyota составлены административные протоколы.

«Автомобиль водворен на штрафстоянку. Все задержанные лица доставлены в УП Медеуского района для дальнейшего разбирательства», — добавили полицейские.