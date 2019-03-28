Астана. 28 марта. КАзТАГ – Минобороны Казахстана приостановило полеты вертолетов Ми-8, сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению министра обороны РК генерал-майора Н. Ермекбаева приостановлен заключительный этап комплексной проверки специальных подразделений «Алтын Жебе» с применением армейской авиации типа Ми-8. Ограничения введены до выяснения причин авиационной катастрофы и проведения комплекса профилактических мероприятий по их недопущению на однотипных воздушных судах», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.

28 марта стало известно, что крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры РК. В этот же день минобороны опубликовало список 13 погибших военнослужащих.