Астана. 28 марта. КазТАГ — Опубликован список погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих, передает корреспондент агентства.

«Военнослужащие Вооруженных сил РК, погибшие при исполнении воинского долга, в результате крушения вертолета в Кызылординской области 27 марта:

1. Роман Костыгов – майор 26.04.1985 г.р.;

2. Тимур Кудайбердиев – майор 17.09.1985 г.р.;

3. Аслан Айтбаев – лейтенант 10.11.1994 г.р.;

4. Данияр Қоңырбай – майор 10.11.1985 г.р.;

5. Сабыр Токбаев – майор 15.12.1977 г.р.;

6. Сырым Мәселім – капитан 11.12.1989 г.р.;

7. Кайрат Нурсапанов – сержант 3 класса 08.10.1973 г.р.;

8. Мурат Шарипов – старший сержант 04.01.1979 г.р.;

9. Асхат Абдулманат – младший сержант 21.09.1982 г.р.;

10. Айдын Абдильдинов – ефрейтор 11.12.1978 г.р.;

11. Куаныш Саркытбаев – ефрейтор 08.09.1986 г.р.;

12. Омирхан Каукаев – ефрейтор 21.08.1990 г.р.;

13. Мирас Жуматаев – ефрейтор 10.02.1991 г.р.» — перечисляются имена погибших военнослужащих в видео, размещенном на странице минобороны РК в Facebook в четверг.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.

28 марта стало известно, что крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры РК.