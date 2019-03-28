Родным восьми погибших при крушении МИ-8 помогут с похоронами в Алматинской области

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Талдыкорган. 28 марта. КазТАГ — Родным восьми погибших при крушении МИ-8 помогут с похоронами в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Как известно, из 13 погибших 8 – из нашей области. Сейчас самое главное – психологическая поддержка родных и близких погибших. Со стороны руководства области будет оказана вся помощь, связанная с похоронами. Кроме того, предусмотрена материальная помощь семьям погибших», — сказал руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел на брифинге в четверг.

Напомним, 27 марта в 17.35 на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 ВВС СВО ВС РК в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. На борту находились 13 человек экипажа, сообщалось о погибших. 28 марта в МО РК сообщили, что погибли все 13 человек.

В минобороны уточнили, что вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях. В ведомстве отметили, что приказом министра обороны Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия минобороны. Министерством обороны совместно с МВД начато расследование причин и обстоятельств крушения.

Инцидент прокомментировал президент Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал оказать материальную помощь родным погибших.

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28 марта стало известно, что крушение военного вертолета в Кызылординской области расследуют под контролем генеральной прокуратуры РК. В этот же день минобороны опубликовало список 13 погибших военнослужащих.

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