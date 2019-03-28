Усилить контроль в сфере техосмотра и медосмотра на автобусах попросил мажилисмен

Астана. 28 марта. КазТАГ – Усилить контроль в сфере техосмотра и медосмотра на автобусах попросил премьера Аскара Мамина депутат мажилиса Георгий Ким, передает корреспондент агентства.

«Учитывая, что пассажирские перевозки связаны с большим количеством людей и требуют повышенной безопасности, полагаю необходимым рассмотреть вопрос усиления контроля и ответственности за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющихтехнические и медицинские осмотры», — обратился Ким с запросом к Мамину.

Говоря о ДТП с участием трех автобусов, скорой и легковушки в Астане, он уточнил, что согласно действующему законодательству безопасность пассажирских перевозок обеспечивается техническим осмотром автотранспорта и медицинским осмотром водителя.

«За технический осмотр отвечаютюридические лица или индивидуальные предприниматели, включенные в реестр операторов, согласно приказу министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. За медицинский осмотр отвечают медицинские работники, нанятые так же юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями согласно приказу министерства здравоохранения Республики Казахстан», — пояснил мажилисмен.

Напомним, 26 марта утром в Астане на проспекте Кабанбай батыра произошло ДТП с участием трех автобусов, скорой помощи, легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута № 301 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. В результате происшествия два человека погибли, 35 пострадали, 23 – госпитализированы. Среди пострадавших оказалась гражданка Филиппин 1983 года рождения.

28 марта в пресс-службе акима Астаны уточнили, что в настоящее время в городской многопрофильной больнице №2 находятся 13 пациентов, из них четверо – в тяжелом состоянии (в отделении реанимации), у девяти пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести. Один пациент находится в городской больнице №1 (состояние средней степени тяжести). Также в пресс-службе не подтвердили информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что якобы еще два человека, пострадавших в ДТП, скончались в больнице.