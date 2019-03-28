Алматы. 28 марта. КазТАГ – Пользоваться с 2021 года пластиковой одноразовой посудой запретили в Евросоюзе, сообщает сайт Европейского парламента (ЕП).

«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых предметов, таких как тарелки, столовые приборы, соломинки и стержни от ватных палочек. 560 депутатов проголосовали за, 35 против и 28 воздержались», — говорится в сообщении ЕП в четверг.

При этом поясняется, что в ЕС к 2021 году будет запрещено использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилок, ножей, ложек и палочек для еды), одноразовых пластиковых тарелок, пластиковых соломинок, пластиковых стержней от ватных палочек, пластиковых палочек от воздушных шаров, оксо-разлагаемых пластмасс и пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.

Как сообщается, страны-члены ЕС должны будут достичь 90%-го сбора пластиковых бутылок к 2029 году, к 2025 году в пластиковых бутылках должно содержаться не менее 25% переработанного пластика, а к 2030 году – 30%.

Кроме того, расходы на сбор утерянных в море рыболовных сетей будут нести производители рыболовного снаряжения, а не рыбаки. Также обязательной станет маркировка на сигаретах с пластиковым фильтром, пластиковых стаканчиках, влажных салфетках, гигиенических прокладках и другой продукции о том, что эти предметы наносят вред экологии.

По данным Европейской комиссии, более 80% морского мусора составляют пластмассы. Продукция, подпадающая под действие нового закона, составляет 70% такого мусора. Из-за низкой скорости разложения пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах в ЕС и во всем мире. Элементы пластмассы встречаются у морских видов – таких как морские черепахи, тюлени, киты и птицы, а также у рыб и моллюсков, и, следовательно, попадают в пищевую цепочку человека.