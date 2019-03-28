В ЕАЭС расширится применение электронной формы ветеринарных сертификатов

Алматы. 28 марта. КазТАГ – В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) расширяется применение электронной формы ветеринарных сертификатов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Намерение и готовность расширить в ближайшее время в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) применение электронных ветеринарных сертификатов для обеспечения безопасности и полной прослеживаемости подконтрольных товаров высказали руководители уполномоченных в области ветеринарии национальных органов на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко», — говорится в сообщении в четверг.

По мнению Назаренко, введение системы сопровождения подконтрольных товаров электронными ветеринарными сертификатами в наших странах поможет четко проследить за движением живых животных, продукции животного происхождения, в том числе пищевой, и одновременно обеспечить контроль их безопасности.

«Это связано не только с задачей обеспечения системного контроля за безопасностью продуктов, поступающих на рынок союза со всего мира, но и с возникновением проблемы так называемого «ложного» транзита, когда товары не доходят до конечного получателя в стране назначения», — указывается в пресс-релизе.

Согласно информации, участниками совещания предложено установить в нормативных актах ЕАЭС дополнительный механизм, позволяющий проследить движение подконтрольных товаров из одной союзной страны в другую с «обратной связью» от государства-получателя груза и обязательностью уведомления государства-отправителя в его получении. Эта инициатива будет проработана в ближайшее время на экспертном уровне в рамках рабочей группы ЕЭК по ветеринарно-санитарным мерам.

«Основой для успешного развития электронной системы обращения ветеринарных сертификатов станут согласованные национальными уполномоченными органами Правила реализации общих процессов в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, Комиссия наметила рассмотреть их в апреле-мае этого года. В высокой степени готовности находится проект Положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения», — отмечается в сообщении.

По данным ЕЭК, завершением создания регуляторного правового контента и информационной инфраструктуры системы электронных сертификатов станет принятие соответствующих изменений в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, а также утверждение и запуск технологических документов, устанавливающих обмен сведениями о выдаче таких сертификатов.

«Достигнута договоренность об активизации участия ветеринарных служб в реализации пилотного проекта по реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции» с проработкой вопроса интегрирования и использования данных электронных сертификатов в общий информационный процесс», — говорится в пресс-релизе.

По мнению экспертов, это может быть особенно актуальным в контексте обеспечения государственного контроля за соблюдением обязательных требований безопасности, установленных «пищевыми» техническими регламентами на молочную, мясную и другую продукцию животного происхождения.

«В рамках совещания руководители уполномоченных в области ветеринарии национальных органов рассмотрели вопрос специфической профилактики нодулярного (узелкового) дерматита – опасного вирусного заболевания крупного рогатого скота. С учетом имеющихся рисков применения профилактических вакцин, изготовленных на основе живых штаммов вируса, договорились о проведении в апреле текущего года круглого стола с углубленным анализом данной проблематики для стран Союза на базе Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных во Владимире (Россия)», — заключается в пресс-релизе.