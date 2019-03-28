В ЕАЭС расширится применение электронной формы ветеринарных сертификатов

Новости 33 0

Алматы. 28 марта. КазТАГ В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) расширяется применение электронной формы ветеринарных сертификатов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Намерение и готовность расширить в ближайшее время в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) применение электронных ветеринарных сертификатов для обеспечения безопасности и полной прослеживаемости  подконтрольных товаров высказали руководители уполномоченных в области ветеринарии национальных органов на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко», — говорится в сообщении в четверг.

По мнению Назаренко, введение системы сопровождения подконтрольных товаров  электронными ветеринарными сертификатами в наших странах поможет четко проследить за движением живых животных, продукции животного происхождения, в том числе пищевой, и  одновременно обеспечить контроль их безопасности.

«Это связано не только с задачей обеспечения системного контроля за безопасностью продуктов, поступающих на рынок союза со всего мира, но и с возникновением проблемы так называемого «ложного» транзита, когда товары не доходят до конечного получателя в стране назначения», — указывается в пресс-релизе.

Согласно информации, участниками совещания предложено установить в нормативных актах ЕАЭС дополнительный механизм, позволяющий проследить движение подконтрольных товаров из одной союзной страны в другую  с «обратной связью» от государства-получателя груза и обязательностью уведомления государства-отправителя в его получении. Эта инициатива будет проработана в ближайшее время на экспертном уровне в рамках рабочей группы ЕЭК по ветеринарно-санитарным мерам.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
24307

«Основой для успешного развития электронной системы обращения ветеринарных сертификатов станут согласованные национальными уполномоченными органами Правила реализации общих процессов в сфере применения ветеринарно-санитарных мер, Комиссия наметила рассмотреть их в апреле-мае  этого года. В высокой степени готовности находится проект Положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения», — отмечается в сообщении.

По данным ЕЭК, завершением создания регуляторного правового контента и информационной  инфраструктуры системы электронных сертификатов станет принятие соответствующих изменений в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС, а также утверждение и запуск технологических документов, устанавливающих обмен сведениями о выдаче таких сертификатов.

«Достигнута договоренность об активизации участия ветеринарных служб в реализации пилотного проекта по реализации общего процесса «Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции» с проработкой вопроса интегрирования и использования  данных электронных сертификатов в общий информационный процесс», — говорится в пресс-релизе.

По мнению экспертов, это может быть особенно актуальным в контексте обеспечения государственного контроля за соблюдением обязательных требований безопасности, установленных  «пищевыми» техническими регламентами на молочную, мясную и другую продукцию животного происхождения.

«В рамках совещания руководители уполномоченных в области ветеринарии национальных органов рассмотрели вопрос специфической профилактики нодулярного (узелкового) дерматита – опасного вирусного заболевания крупного рогатого скота. С учетом имеющихся рисков применения профилактических вакцин, изготовленных на основе живых штаммов вируса, договорились о проведении в апреле текущего года круглого стола с углубленным анализом данной проблематики для стран Союза на базе Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных во Владимире (Россия)», — заключается в пресс-релизе.

Похожие материалы:

  1. Около 250 тонн казахстанской сельхозпродукции запретили ввозить в Россию
  2. Прекратить все формы политических репрессий призвал Европарламент власти Казахстана
  3. Применение опыта ОАЭ по выдаче долгосрочных виз положительно отразится на инвестклимате Казахстана
  4. Проект техрегламента о требованиях к нефте- и газомагистралям одобрили в ЕАЭС
  5. Предложен способ решения споров вокруг советских брендов на пространстве ЕАЭС

Новости партнеров

Загрузка...