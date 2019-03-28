Рубль вряд ли превысит 6 тенге до конца года

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Курс тенге к российскому рублю, по консенсус-мнению аналитиков, опрошенных МИА «КазТАГ», дальше ослабляться не будет.

Так, аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков сообщает, что с начала 2019 года укрепление рубля стало меньше влиять на курс тенге, который благодаря внешним факторам, в том числе растущим ценам на нефть, должен был бы укрепляться, но видимо политика правительства изменилась.

«Возможно, на ослабление тенге, пересиливая внешние факторы, влияет плохая ситуация в экономике в целом: большой внутренний и внешний долг, избыточная эмиссия денег. Также текущий переослабленный курс тенге выгоден крупным банкам и экспортерам сырья, интересы которых приоритетны для Нацбанка», — отмечает Сагындыков.

Экономист Алмас Чукин полагает, что глубинные причины укрепления рубля к доллару и косвенно к тенге связаны, во-первых, с отказом ФРС от повышения ставок в этом году, возвращением иностранных инвесторов на российский рынок и ростом притока валюты и, во-вторых, доказательством невиновности Трампа в сговоре с Россией и препятствии правосудию, что снижает вероятность новых санкций против России, хотя старые никто не собирается отменять.

«(Однако с тенге – КазТАГ)… другая история. У нас тут весь прошлый год и нынешний наблюдается повышенный отток валюты, досрочные гашения больших займов госкомпаниями. Плюс политическая турбулентность, связанная с отставкой президента», — отмечает Чукин.

При этом Сагындыков считает, что дальше ослаблять тенге не будут.

«Маловероятно, что соотношение превысит 6 тенге за рубль до конца года», — говорит Сагындыков.

Эксперт отметил впечатление прошлого года, что «рубль — единственный фактор, влияющий на курс тенге, так как были игнорированы рост и падения котировок нефти».

Прогноз Чукина близок к предположению коллеги.

«Мой прогноз, в ближайшие 1-2 месяца рубль чуть ослабится, а тенге немного укрепится. Сегодняшний уровень 5,92 тенге за рубль не отвечает исторически паритетным уровням 5,5-5,6», — уверен Чукин.

Курс тенге, по данным Нацбанка РК, снижался все второе полугодие 2018 года и в феврале-марте 2019 года курс тенге/рубль вернулся к примерным средним значениям полуторагодовой давности сентября-октября 2017 года.

В 2018 году с верхней, майской, отметки – 5,27 тенге за рубль курс тенге/рубль перешел к значениям 5,4 в июле-сентябре и на значениях 5,5 оставался до конца года. В январе 2019 года официальный, средний за период, обменный курс тенге/рубль составил 5,65, в феврале – 5,74.

В четверг цены спроса-предложения на утренней сессии KASE составляли 5,87-5,88 тенге за 1 рубль.