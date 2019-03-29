Астана. 29 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Более 650 тыс. доз вакцин от кори поступило для массовой иммунизации в Казахстане, которая начнется с 1 апреля, сообщил председатель комитета охраны общественного здоровья – главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Дополнительная вакцинация начинается 1 апреля. В страну поступила 651 тысяча доз вакцины, стоимость вакцины – 788 миллионов тенге. Стоимость одной дозы — 1 209 тенге. Наша задача – вычистить неиммунный контингент», — сообщил Бекшин на брифинге в службе центральных коммуникаций в пятницу.

Изначально, по его словам, 651 тыс. доз вакцины должна была поступить летом этого года, однако доставка была ускорена для проведения массовой вакцинации.

«На вторую половину года мы восполним дополнительным объемом, которая придет в мае месяце. Это почти решенный вопрос. Дополнительно для вакцинации поступит 478 тысяч доз вакцин», — добавил Бекшин.

Ранее главный санитарный врач сообщал, что массовая вакцинация населения от кори начнется с апреля месяца. Первыми, кто получит препарат, будут дети. Во второй группе — лица, у которых неизвестен прививочный статус или же они были привиты одной вакциной.

«То есть не получили достаточно активный иммунитет. Наша задача в том, что они получили иммунитет, усилить его, который позволит прекратить регистрацию заболеваемости в стране. Третья группа — медицинские работники. Они работают среди больных, но есть опасность, что они могут занести (корь) в стационары, где и так находятся уже ослабленные люди», — объяснил глава комитета охраны общественного здоровья.

Для вакцинации, по его словам, будет использована комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП). Вакцина произведена компанией Serum Institute of India (Индия), качество, которой гарантировано ВОЗ.

Вакцинация для населения проводится бесплатно, для получения прививки необходимо обратиться в прикрепленную территориальную поликлинику.

По информации КООЗ, с 1 января 2019 года по настоящее время зарегистрировано 4 670 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет 3 350 случаев (71,2%). С ноября 2018 года зарегистрировано 5 347 случаев заболевания кори. Из них детей до 14 лет — 3899 случаев.