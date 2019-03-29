Алматы. 29 марта. КазТАГ — Горевшую на месторождении «Каламкас» скважину планируют ликвидировать, сообщает пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз».

«В настоящее время на объекте работает специальная комиссия, которая решит вопрос о ликвидации скважины №8237. Ведется комплекс мероприятий восстановительных работ. Специалистами исследуются образования техногенных залежей газа, изучается давление межтрубного пространства в близлезжащих скважинах, контролируется газосодержание в воздух, то есть ведется всесторонний анализ для предотвращения подобных ситуаций в будущем. По результатам анализа будет разработан план корректирующих мерпориятий по обеспечению качества и безопасной проводки находящихся в бурении скважин, который будет внедрен при проектировании скважин центральной части месторождения «Каламкас», — говорится в пятницу в сообщении «КазМунайГаз», распространенном региональной службой коммуникаций Мангистауской области.

Заместитель председателя правления по производству АО «НК «КазМунайГаз» Жакып Марабаев отметил, что происшедшее возгорание – характерное явление в условиях разработки «Каламкаса».

«Разумеется, мы всегда должны быть готовы к этим рискам – для этого при строительстве скважин на сводовой части месторождений «Каламкас» разрабатывается индивидуальный проект и разработаны специальные регламенты по оперативному и качественному реагированию на подобные угрозы. Хотел бы подчеркнуть, что для подобной работы требуются специалисты-нефтяники самой высокой квалификации, с хорошим знанием производства и большим опытом. Хотел бы поблагодарить всех коллег, которые трудились над ликвидацией пожара на скважине №8237, успокоить членов их семей – опасности на данный момент больше нет», — сказал Марабаев.

Напомним, 25 марта в 07.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв. м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО «НК «КазМунайГаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.

26 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взял ситуацию на «Каламкасе» под личный контроль.

28 марта в минэнерго сообщили, что пожар на месторождении прекратился.

Также в ведомстве сообщили, что РГП «Казгидромет» произвело внеплановый отбор проб атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны месторождения, морской воды Каспийского моря в районе месторождения. Как заверили в минэнерго, превышений предельно допустимых норм вредных веществ выявлено не было.

В АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) тоже прокомментировали ситуацию, заявив, что «материальный ущерб, по предварительным данным, незначительный».