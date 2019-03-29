Алматы. 29 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Запуская программу «7-20-25», государство не изучило емкость рынка, считает директор юридического департамента BI Development Виктор Микрюков.

«Программа «7-20-25» – это суперский механизм для покупки жилья, но когда ее запускали, не изучили емкость рынка. У нас как у крупного застройщика для программы «7-20-25» остается не более 20% квартир. Почему? Потому что все жилье распродается на уровне долевого строительства, в рамках заключения договоров долевого участия, а параметры «7-20-25» этого не допускают», — сказал Микрюков в ходе круглого стола «Жилищный вопрос – квартирный ответ на урбанизацию» в пятницу.

По его мнению, первое, что необходимо сделать, это допустить объекты долевого строительства в программу «7-20-25», но при этом, чтобы хеджировать риски, необходимо допускать исключительно объекты, которые получили гарантию Фонда гарантирования жилищного строительства, потому что он обеспечен государственными деньгами.

«Это лучший механизм на данный этап. В наших объемах строительства программа «7-20-25» может занимать до 50%, нет такого ограничения, чтобы мы не хотели продавать жилье в ее рамках. Если мы сможем выгружать жилье в программу «7-20-25» без ограничений Нацбанка (отменят ограничения, что квартира недостроенная, что это не первичное жилье, поэтому оно не участвует в программе), люди в рамках «7-20-25» не будут выбирать жилье по остаточному принципу, они будут брать то, что хотят, да и по более низкой цене на стартовом этапе строительства. Это очень большая выгода», — считает Микрюков.

Застройщик полагает, что необходимо отменить по программе «7-20-25» и ограничения по стоимости приобретаемых квартир.

«По программе можно приобретать квартиры на первичном рынке не дороже Т25 млн в столице, Алматы, Шымкенте, Т15 млн – в регионах. Таким образом в крупных городах покупатели могут рассчитывать максимум на двухкомнатную квартиру, в регионах за Т15 млн тоже ничего приличного не купишь. Отмена ограничений откроет для вхождения в программу трехкомнатных квартир», — полагает Микрюков.

Напомним, программа «7-20-25» была запущена в 2018 году. Она предполагает, что покупатель берет кредит на покупку жилья под 7% годовых на 25 лет, внося первоначально 20% от стоимости жилья. Также программа имеет следующие ограничения: по ней можно купить жилье только на первичном рынке, и стоимость квартиры на должна превышать Т25 млн в столице, Алматы, Шымкенте, Т15 млн – в регионах.