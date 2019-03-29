Более Т600 млн потребуется на капремонт Триумфальной арки в Астане

Астана. 29 марта. КазТАГ – Более Т600 млн потребуется на капитальный ремонт Триумфальной арки в Астане, сообщил замакима города Нурлан Нуркенов.

«Сложная ситуация по Триумфальной арке. При строительстве подземного перехода тоннельной части строительные работы были произведены некачественно. Ежегодный текущий ремонт не позволяет устранить недостатки. Ориентировочно работы по капитальному ремонту составят более Т600 млн», — сказал Нуркенов на сессии городского маслихата в пятницу.

В свою очередь депутат маслихата Сергей Солодовников добавил, что ремонт туннельной части Триумфальной арки и некоторых инженерных сетей требуют срочного решения.

Он напомнил, что арка была открыта в 2011 году в честь 20-летия независимости и представляет собой символ триумфа народа Казахстана.

«В связи с популярностью арки среди жителей и гостей столицы в 2015-2016 году была проведена реконструкция музея на верхнем этаже со смотровой площадкой. Но изначально при строительстве подземного перехода туннельной части арки строительные работы были произведены некачественно, в частности, плохая гидроизоляция, некачественное примыкание площади арки к дорожному полотну, несоблюденные условия дорожного покрытия, в следствие чего в подземный переход на входах протекает талыми и дождевыми водами. К сожалению, ежегодный текущий ремонт не позволяет устранить данные проблемы, и в этом 2019 году таяние снега и весенние дожди усугубят состояние арки», — добавил депутат.