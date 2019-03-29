Теперь уже ясно, что расследование, проведенное специальным прокурором Робертом Мюллером в отношении так называемого «Russia-гейта», не выявит сговора между лагерем Дональда Трампа и Кремлем в контексте американских президентских выборов 2016 года

Издание Investig’action опубликовало статью Джонатана Кука под названием «Trois leçons à tirer de l’échec de l’enquête Mueller sur le Russiagate» — «Три урока, которые можно извлечь из провала расследования Мюллера по российскому делу».

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В предисловии к ней говорится так: «Теперь уже ясно, что расследование, проведенное специальным прокурором Робертом Мюллером в отношении так называемого «Russia-гейта», не выявит сговора между лагерем Дональда Трампа и Кремлем в контексте американских президентских выборов 2016 года. Итак, вот они, эти три важных урока, которые прогрессивные левые должны извлечь из этого дела».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Урок номер один. Макияж свиного рыла».

Левые на самом деле вовсе не были озабочены этим делом. То была просто внутренняя разборка между разными частями истеблишмента. Процесс старения капитализма находится на завершающей стадии. И главная проблема нашей элиты заключается в необходимости нахождения ответа на вопрос о том, как выйти из этого кризиса, удержав при этом свою власть в нетронутом виде. Одно из крыльев истеблишмента хочет убедиться, что свиное рыло сохраняется в приукрашенном макияжем виде, а другое — просто погружает свою морду глубже в корыто, пока там еще есть, чем поживиться.

Лидеры Демократической партии напуганы Трампом и тем, что он собой представляет, куда меньше, чем тем, что мы могли бы сделать, если бы нам стала понятна особенность формирования ими политической и экономической системы таким образом, чтобы она неизменно соответствовала их интересам.

Выглядит так, как будто «Russia-гейт» обернулся провалом для лидеров Демократической партии, но на самом деле это был успех. Эта партия должна воплощать левых. А «Russia-гейт» отвлекает внимание публики от эндемичной коррупции в рядах ее руководства. Он перенаправляет политическую энергию левых на ложные и весьма удобные мишени – на Трампа и российского президента Владимира Путина.

Урок номер два. Трамп легитимизирован.

Но это еще не самое страшное. Ибо есть кое-что и того хуже. Левые не только впустую потратили два года и уйму политической энергии на «Russia-гейт». Они в то же время наделили Трампа ореолом легитимности, разбрасываясь такими фальшивыми аргументами, согласно которым он является президентом, выступающим против истеблишмента; президентом тех людей, которых элита непременно хочет уничтожить.

Урок номер три. Опыт Корбина.

Но есть еще более важный урок для левых: поддержка, которую они оказывали ведению Мюллером дела против Трампа, была опрометчивой до крайности. Это расследование было обречено на провал. На самом деле, оно было задумано так, чтобы потерпеть неудачу. Но самое главное – это то, что оно заложило прецедент для будущих политизированных расследований, которые будут использованы против прогрессивных левых сил, если на кону окажется вопрос получения значительных политических выгод. Расследование против по-настоящему прогрессивных левых было бы гораздо более агрессивным и гораздо более «продуктивным», чем расследование Мюллера.

Если есть какие-либо сомнения по этому поводу, посмотрите на то, что происходит в Великобритании. Там обнаруживается первый в человеческой памяти действительно прогрессивный политический лидер. Тот, кто стремится представлять 99 процентов, а не 1 процент людей. Несмотря на то, что Корбин сумел резко увеличить численность членов Лейбористской партии и добиться того, чтобы она сделалась крупнейшей политической партией в Европе, его опыт представляется поразительным.

Он столкнулся с бесконечным потоком критики со стороны крайне узкого политического спектра Великобритании. На него совершали нападки как правые, так и так называемые «либеральные» СМИ. Как и следовало ожидать, он подвергся издевательствам со стороны правящей Консервативной партии, а также со стороны собственной партии в парламенте. Таким образом, двухпартийная система в Соединенном Королевстве оказалась такой же пустышкой, какой она является и в Соединенных Штатах».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Джереми Корбин занял позицию лидера лейбористов Великобритании в сентябре 2015 года. Не только консерваторы в целом, но также еще и ведущие политики-лейбористы изливали потоки критики на этого выходца из рабочей среды на протяжении всей избирательной кампании, но его при этом твердо и последовательно поддерживали рядовые члены и активисты партии. И кончилось все это тем, что лейбористы выбрали Джереми Корбина своим лидером. По результатам баллотировки он набрал 59 процентов голосов, его ближайший преследователь Энди Бэрнем получил всего лишь 19 процентов.

Западные СМИ характеризуют Джереми Корбина как радикала, крайне левого социалиста, а вот сам он называет себя демократическим социалистом.

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