Жилье в рамках программы «Нурлы жер» не может быть элитного класса

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Алматы. 29 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Жилье в рамках программы «Нурлы жер» не может быть элитного класса, считает заместитель директора департамента внешних коммуникаций АО «Ипотечная организация «Баспана» Айбар Олжаев.

«Государство в рамках «Нурлы жер» заказывает жилье IV класса комфортности, эконом-класса: минимальные удобства, высота потолков 2,7-2,75 м, площадь квартир не более 80 кв. м. Государство вынуждено так поступать, чтобы жилье в цене выходило дешевле», — сказал Олжаев в ходе круглого стола «Жилищный вопрос – квартирный ответ на урбанизацию» в пятницу.

При этом он говорит, что существующие факты низкого качества жилья, построенного в рамках «Нурлы жер» – это вопрос не к самой программе, а к местным исполнительным органам.

«То есть тут есть вопрос приемки жилья местными акиматами. Акимат может ставить повышенные требования или смотреть сквозь пальцы – поэтому такие итоги. Эта проблема не самой программы «Нурлы жер», она же не прописывает, цемент какой марки должен применять застройщик. Акимат ведет надзор в ходе застройки, он же представитель заказчика, и на этом этапе они могут вмешиваться и выяснять, какой марки цемент, бетон, отделочные материалы и т.д.» — считает Олжаев.

Тем более, по его словам, есть гарантийный срок застройщика, до истечения которого он должен устранять дефекты, если есть такие факты.

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«Вопрос в разных плоскостях: если мы хотим получить качественное жилье – нам придется увеличивать цену, увеличиваем цену – конечный потребитель говорит, что это дорого. Государство ищет баланс, чтобы при низкой стоимости было жилье приемлемого качества. Но ждать от государства жилье элит-класса не стоит, это понятно», — резюмирует Олжаев.

Тем не менее он считает, что «Нурлы жер» – единственный инструмент, который делает жилье доступным.

В свою очередь директор юридического департамента BI Development Виктор Микрюков привел еще одну возможность удешевления жилья на конечном этапе.

«Сегодня застройщик за свой счет строит инфраструктуру – все сети, которые потом безвозмездно передает местным исполнительным органам. Это отражается на стоимости жилья. При этом в Европе существуют механизмы возмещения затрат застройщикам – в частности, после введения жилья в строй они возвращают свои средства, получая деньги за транзит энергоресурсов по построенным ими сетям», — добавил Микрюков.

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