ЕНПФ инвестировал в иностранную валюту Т60,59 млрд

Алматы. 29 марта. КазТАГ – В феврале 2019 года в иностранную валюту инвестировано Т60,59 млрд (около $160 млн) активов ЕНПФ, сообщил фонд.

«На 1 марта 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ, в целом, составил Т9,502 трлн. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили Т6,433 трлн или 67,7% портфеля, в иностранной валюте – Т3,07 трлн или 32,3%», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В феврале 2019 года в деньги, как указано в представленной структуре валютного портфеля, инвестировано 1,95% или Т60,59 млрд.

При этом, пенсионных активов в валюте, инвестировано Т223 млрд. На них приобретены государственные ценные бумаги (ГЦБ) правительства США со средневзвешенной доходностью 2,4% годовых.

Также, в феврале Т65,3 млрд активов, номинированных в тенге, инвестировано в ГЦБ минфина на Т36 млрд, облигации Международной финансовой корпорации — на Т9,3 млрд, Евразийского банка развития – на Т5 млрд, ЕБРР – на Т10 млрд и АО «Нурбанк» — на Т5 млрд со средневзвешенной доходностью в диапазоне 8,7% — 10,9% годовых.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил Т25,42 млрд. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 0,13%, за последние 12 месяцев — 10,99% при инфляции — 4,8%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 19%, отмечает фонд.