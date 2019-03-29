Война Миров. На Голанской высоте

Дональд Трамп «узаконил» аннексию Израилем Голанских высот

В риторике президента США все чаще используется формулировка «так хочет Бог», а на резолюции ООН Дональд Трамп вообще не ссылается. В аналогичной манере спорная территория Голанские высоты указом хозяина Белого дома признана суверенной территорией Израиля. Дальше – больше. Вашингтон требует, чтобы Россия оказала давление на Сирию, дабы та отвела свои войска с Голанских высот. Дело в том, что Дамаск контролирует где-то одну треть спорного горного массива и сирийские войска стоят на линии разграничения, примерно соответствующей положению сторон по итогам Шестидневной войны 1967 года.

Дональд Трамп продолжает искать границы юрисдикции для права сильного. Как показывает практика, такое право заканчивается там, где встречает адекватное по мощи противодействие. В случае с хозяином Овального кабинета комбинаторика полноценных одиночных либо коллективных спарринг-партнеров для США еще не сложилась. Отсюда передача Восточного Иерусалима под контроль Израиля, назначение Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и передача ему и его соратникам десятков миллиардов долларов со счетов правительства Венесуэлы в банках Запада. А теперь еще новости с израильско-сирийского направления.

Foto: Saul Loeb/AFP

Голанские высоты для Израиля обладают чрезвычайной важностью в сфере безопасности. Стандартная батарея дальнобойных орудий способна с этих высот простреливать гигантское пространство жизненно важной территории Израиля, которая вообще довольно компактная. Поэтому Тель-Авив уже много десятилетий удерживает Голаны, хотя фактически они являются перманентным поводом для начала войны с той же Сирией. В классическом «ялтинско-потсдамском мире», созданном по итогам Второй мировой войны, легитимное присоединение Голанских высот к Израилю было невозможно. Весь механизм ООН, ее Совбеза, различных арбитражей и «голубых касок» направлен на формирование компромиссов в тех или иных пропорциях. Когда с одной стороны поддерживаемый Западом Израиль, а с другой почти весь арабский мир – неизбежны процессы переговоров, согласований, взаимных уступок и придавливания вооруженного противостояния. После признания Вашингтоном Голанских высот суверенной частью территории Израиля вопрос тоже нельзя считать окончательно решенным, однако процесс уже явно перешел в «постялтинско-потсдамский» формат.

Новый мировой порядок Дональдом Трампом еще не создан, да это и не быстрый процесс, зато демонтаж старого мироустройства ведется ударными темпами. Краеугольный камень нового положения вещей – это военная, политическая, экономическая, финансовая, информационная сила и еще несколько сил на подхвате (культурная, имиджевая, спортивная). Если противной стороне нечем ответить на силу, то она должна смириться или копить ресурсы для столкновения в будущем, где возможен хотя бы шанс на успех.

Темп разрушения старого миропорядка и установление нового пугает даже таких союзников Вашингтона, как Украина. Можно много и долго устраивать казуистические споры про то, что Крым – это не Косово, не Восточный Иерусалим, не Голанские высоты, но по факту кто силен, тот и прав. Действиями Дональда Трампа недовольны союзники по лагерю Запада в лице Германии, Франции, Великобритании, которые в своей политической риторике любят ссылаться на нормы международного права и волю мирового сообщества. Теперь глава Белого дома «стул» с такими вывесками из-под Евросоюза выбил, а нового инструментария у европейских союзников Вашингтона нет. В итоге на авансцене остаются Трамп, сила и пустота.

Новый виток страстей вокруг Голанских высот ставит в сложное положение Иран. Тегеран много усилий потратил на поддержку режима Башара Асада в Сирии, а тем временем президент Трамп распоряжается сирийскими территориями как своими. Санкции с Тегерана не сняты, замороженные в США после исламской революции 1979 года авуары не возвращены, да еще и расхищаются через всевозможные судебные иски. Например, во взрыве водителя-смертника в Бейруте 23 октября 1983 года, когда погиб 241 морской пехотинец США, американцы обвинили Иран и на выплату компенсаций семьям погибших направили $2,7 млрд из замороженных иранских денег. Суд не остановило то обстоятельство, что ни Тегеран, ни «Хезболла» ответственность за тот теракт на себя не взяли, а потому никаких юридических зацепок у американского «правосудия» не было. В итоге иранскому руководству опять есть повод задуматься над наращиванием собственной военной мощи в ядерном аспекте. Северная Корея с атомной бомбой чувствует себя вполне комфортно даже в условиях того, что хозяин Овального кабинета сейчас Дональд Трамп.

Трамп как представитель производственного капитала возвращает США в основание, то есть ломает наднациональные международные институты и структуры, в которых кровно заинтересован финансовый капитал. Для США, проводящих политику возвращения производств на историческую родину, окружающий мир тоже нужен прежний, где все остальные игроки по возможности ослаблены и враждуют друг с другом. Туман вместо четко прописанных правил игры позволяет в любой момент менять их (или трактовать) в пользу сильного, а самый сильный сейчас Вашингтон.

Нужно держать в уме и внутриполитические расклады в собственно США. Дональд Трамп имеет слишком много могущественных врагов, из-за чего нуждается в мощных союзниках. Еврейский капитал как раз их тех, кого хотелось бы иметь на своей стороне – новые выборы президента США не за горами и действующий хозяин Белого дома намерен остаться в нем еще на один срок.

Большинство арабских и ряд исламских государств не стали бы относиться к Израилю лучше, оставь Трамп Голанские высоты в их прежнем статусе. Только наличие собственной военной силы позволяет Израилю выступать в качестве игрока на Ближнем Востоке, без нее еврейское государство давно стерли бы с политической карты. Что касается позиции тех же нефтяных монархий Аравийского полуострова, то Дональд Трамп в их поведении проблем не видит. Он приказал им сидеть на стуле ровно – и те выполняют указание, потому что видят у кого сила в их регионе и кого необходимо слушаться в первую очередь.

Открытым остается вопрос, как взаимосвязаны подпись президента Трампа и обязательства США как государства? Американцы вообще мастера отказываться от подписанных ранее документов «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами». А здесь не было ни собственно внятного документа, ни его ратификации конгрессом, ни формата вступления в законную силу. Пока точно имело место политическое шоу, где Дональд Трамп демонстрировал свои эпатаж и артистичность. Вместе с тем, остальной мир во многом повелся на показанное ему представление, потому что президент США – это фигура глобальной политики.

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