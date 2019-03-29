Алматы. 29 марта. КазТАГ — Правозащитники обратились к высшим должностным лицам Казахстана в связи с задержаниями журналистов и активистов, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Девять казахстанских неправительственных организаций обратились к руководству страны с требованием положить конец беззаконию в отношении журналистов. Обращение адресовано президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, секретарю Совета безопасности (СБ) РК Калмуханбету Касымову, генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову, министру внутренних дел (МВД) РК Ерлану Тургумбаеву и министру информации и общественного развития (МИОР) РК Даурену Абаеву», — говорится в сообщении в пятницу.

«Обращаемся к Вам с требованием положить конец участившемуся в последнее время беззаконию в отношении права граждан на свободу выражения мнения и права журналистов на осуществление профессиональной деятельности», — сказано в обращении.

В фонде перечислили восемь случаев , произошедших в разных городах Казахстана, но при этом отметили, что «подобные факты можно перечислять и перечислять».

«Мы, в рамках своих полномочий, исследовали обстоятельства изложенных событий и считаем их однозначным неуважением Конституции Республики Казахстан, ст. 20 которой провозглашает свободу слова преступной формой цензуры и демонстративным попранием международных обязательств и внутреннего законодательства страны. Учащающиеся попытки дискредитировать независимые СМИ и в целом журналистику как общественный институт чреваты насаждением в обществе правового цинизма и беззакония, что может представлять серьезную угрозу стабильному демократическому развитию страны», — отметили в «Әділ сөз».

В фонде считают, что «МВД должно объективно расследовать каждый из приведенных случаев и наказать виновных в нарушении профессиональных прав журналистов и оповестить об этом общественность; МИОР должно оказывать правовую и публичную поддержку журналистам, ставшим жертвами беззакония; генпрокуратура должна взять под строгий контроль расследование каждого случая незаконного ограничения свободы выражения мнения и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста».

«Обращение подписали президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Калеева Т.М., председатель правления Союз журналистов Казахстана Матаев С.Б., исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Турмагамбетова Ж.У., директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Жовтис Е.А., директор Международного центра журналистики MediaNet Братцев И.А., президент ОФ «Лига судебных журналистов» Маулетбай С., президент ОФ «Ар.Рух.Хак» Торегожина Б.А., президент ОФ «Международная правовая инициатива» Шорманбаева А.С., президент ОФ «Либерти» Агелеуов Г.Е., директор ОО «Қадір-қасиет» Ибраева А.Н.» — резюмируется в сообщении.

Ранее международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщал, что в Уральске 27 февраля был задержан блогер Аскар Шайгумаров. Отмечалось, что он с другом вышли из дома, направляясь с магазин за обедом. На выходе из дома в 13.30 по алматинскому времени полицейские их задержали, с применением силы выхватили смартфон, а затем доставили в местное отделение полиции. Активисты связывают задержание Шайгумарова с проходящим в это время в Астане съездом президентской партии «Нур Отан».

«Власти опасались, что он и его соратники могут организовать сегодня акции протеста, приуроченные к данному мероприятию», — говорилось в сообщении фонда.

Также «Әділ сөз» сообщал, что в Жанаозене 27 февраля были задержаны корреспондент радио «Азаттық» Сания Тойкен и оператор Санат Нурбеков. Тойкен и Нурбек были задержаны на городской площади Жанаозена, где вторую неделю продолжаются выступления горожан, требующих трудоустройства. Журналистов задержали и доставили обратно в Актау, в ДВД. Как им сообщили, якобы поступило некое заявление.

В социальных сетях в последние дни активно распространяются ролики, из описания к которым следует, что жители Жанаозена вышли на улицы с требованиями предоставить им высокооплачиваемую работу. Требующие повышения зарплат и достойной работы граждане в ходе своих выступлений ссылаются на заявление президента Нурсултана Назарбаева, сделанное в конце 2018 года в интервью представителям республиканских СМИ. Тогда глава государства сказал, что семья, в которой работают муж и жена, в Казахстане в среднем зарабатывает Т500 тыс. Официально же с 1 января 2019 года минимальная заработная плата (МЗП) в стране составляет Т42,5 тыс.

Отметим, что за последние две недели Тойкен во второй раз доставляется в полицию. Ранее ее доставляли в органы внутренних дел в Астане, когда она попыталась взять интервью в ходе массового выступления многодетных матерей.

Позже стало известно, что переходившую улицу 80-летнюю пенсионерку Майю Лукьянову 27 февраля без объяснения причин задержали в Уральске.

Кроме того, в минувшую среду около 30 человек были задержали у здания филиала партии «Нұр Отан» в Алматы, в числе задержанных были и многодетные матери.

Напомним, в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению представителей общественности, трагедии можно было бы избежать, если бы социально-экономические условия в стране позволили родителям детей не оставлять их без присмотра из-за того, что нужно трудиться в ночную смену.

После инцидента многодетные матери начали проводить общественные собрания, посвященные указанным проблемам. Часть таких собраний прошла в Астане, однако, как сообщают очевидцы, силовые структуры препятствуют этим мероприятиям, что и стало поводом для дополнительной критики со стороны общественности. В защиту протестующих матерей заступились и звезды эстрады, в числе которых и известный казахстанский певец Сакен Майгазиев, который обрушился с критикой в адрес властей.