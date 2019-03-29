Изменения критериев оказания адресной соцпомощи вступят в силу в Казахстане 1 апреля

Астана. 29 марта. КазТАГ – Изменения критериев оказания адресной социальной помощи (АСП) вступят в силу в Казахстане 1 апреля, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Если на сегодня черта бедности определена на уровне 50% от прожиточного минимума и составляет Т14 849 (около $40), то согласно поручению Елбасы, черта бедности будет повышена с 50% до 70% от прожиточного минимума и составит Т20 789. Приказ уже зарегистрирован министерством юстиции. С 1 апреля он вступает в силу», — сообщила в пятницу вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.

Она уточнила, что критерий для оказания адресной социальной помощи с 1 апреля будет повышен до Т20 789 во всех регионах за исключением Астаны, Алматы и Мангистауской области, «где критерий оказания адресной социальной помощи будет выше, так как уровень жизни там дороже».

«Кроме того, данным законопроектом предусматривается оптимизация самих процедур оказания этой услуги. По старым правилам к заявлению на оказание социальной помощи нужно было приложить ряд документов и справок: документ, удостоверяющий личность, сведения о номере банковского счета, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации заключения брака и другие. С 1 июля 2019 года эта процедура будет упрощена: понадобится лишь удостоверение личности гражданина и заявление», — отметила замглавы минтруда.

Вице-министр отметила, что по новым правилам центры занятости населения или акимы сельских округов и поселков не будут запрашивать у заявителя дополнительные справки, за исключением случаев отсутствия данных в информационных системах.

«Мы видим, что в обществе постоянно поднимаются вопросы, что необходимо собрать много документов для того, чтобы доказать свое право на получение данной выплаты. Поэтому сейчас законопроектом предусматривается сбор электронных копий документов из информационных систем государственных органов. Соответственно, семье достаточно подать заявление и удостоверение личности для идентификации», — заверила спикер.

Также, по ее словам, министерство проработало еще одно поручение первого президента Нурсултана Назарбаева по исключению ряда выплат из республиканского бюджета, которые принимались для исчисления совокупного дохода семьи. Среди них специальное государственное пособие многодетной семье, пособие многодетной матери, награжденной подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», пособие по инвалидности ребенка, выплачиваемые стипендии.

«После 1 апреля при исчислении совокупного дохода семьи будут учитываться только заработная плата и доход от личного подсобного хозяйства. К тем услугам, которые оказываются местными исполнительными органами, должны иметь доступ буквально все семьи с детьми. Например, если семья оказалась в трудной жизненной ситуации и их доход ниже, чем Т20 789, то понятно, будет выплачиваться адресная социальная помощь. А если семья, у которой доход выше, чем 20 789, но при этом она многодетная и ей тоже нужна социальная поддержка, то в этом случае семья должна иметь право на такие услуги, как обеспечение бесплатным проездом детей в общественном транспорте, бесплатное питание с 1 по 4 класс, поддержка в приобретении школьной формы, приоритетное право в обеспечении местами в дошкольных организациях», — сказала Жакупова.

Она заверила, что министерством совместно с местными исполнительными органами разработан единый социальный пакет, который должен быть гарантирован во всех регионах на одинаковом уровне. К примеру, по ее словам, бесплатный проезд для отдельных категорий граждан сегодня предусмотрен лишь в Астане.

«Для того, чтобы эта льгота стала доступной и для других городов, МТСЗН планирует пересмотреть вопросы бюджетирования и объемы оказываемых услуг», — уточнила вице-министр.