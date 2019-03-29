Вступило в силу соглашение о маркировке товаров ЕАЭС

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Вступило в силу соглашение о маркировке товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, подписанное главами правительств стран союза в Алматы 2 февраля 2018 года. Данный документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции», — сказала в пятницу министр ЕЭК по торговле Вероника Никишина.

В комиссии пояснили, что основная задача соглашения – унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории союза.

«Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран союза. В течение трех месяцев комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, но используя общие принципы, заложенные в соглашении.

«Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности», — добавили в ЕЭК.

При этом информационное взаимодействие стран друг с другом, как пояснили в пресс-службе, возможно через интеграционную информационную систему комиссии.

«Цифровая маркировка, по сути, позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка», — уточнила Никишина.

Заложенные в документе нормы, по мнению ЕЭК, позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, «тем самым минимизировав серый оборот».

«Потребители же получают гарантию того, что приобретенный товар легален. В целом внедрение системы маркировки может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости», — заключили в ЕЭК.

Цифровая маркировка товаров представляет собой нанесение средств идентификации на товар и внесение информации как о самом товаре, так и о средстве идентификации, в информационную систему маркировки.

Напомним, Казахстан ратифицировал соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС 2 марта.