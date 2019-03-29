Ведомственная охрана Роскосмоса на Байконуре годами не проходила плановый профмедосмотр

Астана. 29 марта. КазТАГ – Ведомственная охрана Роскосмоса на Байконуре годами не проходила плановый профилактический медицинский осмотр, сообщает пресс-служба прокуратуры комплекса.

«Прокуратурой комплекса в ходе проверки в филиале «Байконур» АО «Научно-технический центр «Охрана», являющегося организацией ведомственной охраны Роскосмоса, выявлены нарушения закона, связанные с невыполнением руководством филиала обязанности по организации прохождения его работниками ежегодного профилактического медицинского осмотра», — говорится в сообщении.

В надзорном органе пояснили, что в соответствии с действующим российским законодательством работники ведомственной охраны при исполнении должностных обязанностей имеют право на использование специальных средств и служебного огнестрельного оружия.

«В связи с этим охранники обязаны ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр, включающий в себя, в том числе, химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. В ходе прокурорской проверки установлено, что руководством филиала в течение нескольких лет не организовано проведение ежегодных профилактических осмотров, чем существенно нарушаются права его работников на безопасные условия и охрану труда», — уточнили в прокуратуре.

В адрес директора филиала «Байконур» АО «НТЦ «Охрана» надзорный орган внесен представление об устранении нарушений законодательства.

«Данный акт прокурорского реагирования также содержит требование о привлечении допустивших указанные нарушения должностных лиц к ответственности. Реальное устранение вышеизложенных нарушений и недопущение их в последующем в прокуратуре комплекса поставлено на контроль», — сказано в сообщении.