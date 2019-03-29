Назарбаев в качестве почетного гостя примет участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Астане

Астана. 29 марта. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в качестве почетного гостя примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«25 лет назад в МГУ первый президент РК изложил свое видение евразийской интеграции, став по сути автором данной концепции, которая воплотилась в реальность. 29 мая в Нур-Султане состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Елбасы Н. Назарбаев примет участие в нем в качестве почетного гостя», — написал Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года. В союз входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.