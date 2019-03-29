Токаев произвел ряд кадровых изменений в АП и МИИР

Астана. 29 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в администрации президента (АП) и министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), сообщает пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим центром внешней политики администрации арезидента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

Буршаков в разные годы работал в структурах МИД, был заместителем заведующего отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента.

«Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович назначен ответственным секретарем министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — добавили в пресс-службе.

Замир Сагинов решением главы государства освобожден от должности ответсекретаря МИИР.

Пшембаев до назначения на новую должность с августа 2014 года был председателем комитета автомобильных дорог МИИР, а до этого – с октября 2013 года по август 2014 года занимал пост вице-министра транспорта и коммуникаций. Еще раньше в период с 2002 по 2013 годы возглавлял РГП «Казахавтодор».

«Распоряжением главы государства Турсунов Адиль Капанулы освобожден от должности заведующего центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — добавили в Акорде.