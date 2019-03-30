Астана. 30 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, на юге возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге гроза, возможен град», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, ночью осадки, преимущественно дождь. Временами туман. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -1+1, днем +7+9.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью +4+6, днем +12+14.

В Шымкенте днем облачно, ночью ожидается гроза, ветер 2-7 метров в секунду. Днем +16+18, ночью +5+7.

В Акмолинской области днем местами небольшой дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, гололед, днем местами ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, ночью местами небольшой дождь с переходом в снегопад, местами ожидается туман, гололед, местами ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области днем местами дождь, ночью местами небольшй дождь с переходом в снегопад, местами ожидается туман, гололед. Днем +3+8, ночью -1-6.

В Павлодарской области днем местами небольшой дождь, ночью местами небольшие дождь со снегом, также ночью местами ожидается туман, гололед. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Кызылординской области местами туман. Днем +13+18, ночью -1+4.

В Мангистауской области дожди, местами сильные, местами туман. Днем +5+10, ночью -1+4.

В Костанайской области местами небольшие дождь со снегом, местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Карагандинской области днем местами небольшой дождь, ночью местами небольшой дождь с переходом в снегопад, местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -1+4.

В Восточно-Казахстанской области днем местами дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +2+7.

В Туркестанской области местами ожидается туман, гроза, местами возможен град, ночью местами ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гроза, ночью местами ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +6+11.

В Алматинской области днем дождь, ночью местами, местами ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Атырауской области днем местами дождь. Днем +6+11, ночью 0-5.

В Актюбинской области местами дождь с переходом в небольшой снег. Днем +2+7, ночью -3+2.

«В ближайшие трое суток на реках Карагандинской Акмолинской, Костанайской, областей продолжится развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейший подъем уровня воды, возможны разливы и подтопления. На реках ВКО в связи с прогнозом положительного температурного фона и осадками ожидается формирование местного и склонового стока, образования заторов льда, резкий подъем уровня воды. На горных реках юга, юго-востока ожидаются подъем уровня воды», — предупредили синоптики.